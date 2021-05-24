ABD'deki 25 eyalette yetişkinlerin yarısının COVID-19 aşıları tamamlandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, ülkedeki 50 eyaletin yarısında yetişkinlerin yüzde 50'sinin COVID-19 aşılarını tamamladığı kaydedildi.

Maine eyaletinin, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 62'sinin COVID-19 aşılarının tamamlandığı ve ülkede en fazla aşı yaptıran eyalet olarak öne çıktığı ifade edildi.

COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden CDC'ye göre ülke genelinde ilk dozu yaptıranların oranı 62,3, her iki dozu yaptıranların oranı ise yüzde 49,6.

Önceki aya göre vaka sayısı yüzde 57 düştü

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre de geçen hafta ABD'de ortalama vaka sayısının 25 bin olduğu günlük can kaybı ortalamasının da 540 civarında seyrettiği kaydedildi.

Yetkililer, rakamların hala yüksek olduğunun altını çizerek, bir önceki aya göre vaka sayısında yüzde 57, ölüm oranında da yüzde 23 düşüş olduğunu bildirdi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği en son verilere göre ise ABD'de toplam vaka sayısı 33 milyonu geçerken, can kaybı da 590 bine yaklaşmış bulunuyor.