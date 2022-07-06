ABD’deki Bağımsızlık Günü saldırısında can kaybı 7'ye çıktı

ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park’ta dün Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında 22 yaşındaki Robert E. Crimo adlı saldırgan kalabalığa ateş açmıştı. Highland Park Belediye Başkanı Nancy Rotering, saldırıdaki can kaybının 7’ye yükseldiğini açıkladı. Saldırıda 14 ila 70 yaşlarında toplam 39 kişinin yaralandığı aktarılmış, 8 yaşındaki bir çocuğun durumunun kritik olduğu açıklanmıştı.

Saldırgan kadın kıyafetleri giymiş

Lake County Şerif Ofisi Sözcüsü Christopher Covelli düzenlediği basın toplantısında, polis tarafından saatler sonra yakalanan Robert E. Crimo'nun saldırının ardından kaçarken kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydiğini ifade etmiş, “Crimo'nun bu saldırıyı birkaç hafta önceden planladığını düşünüyoruz" demişti.

186 günde 317 silahlı saldırı

Öte yandan ABD’deki silahlı şiddet olaylarını kataloglayan Gun Violence Archive, ülkede bu yıl 186 günde saldırgan dışında 4 veya daha fazla kişinin vurulması veya öldürülmesini içeren 317 silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.



ABD’deki silahlı şiddet olaylarını kataloglayan kar amacı gütmeyen Gun Violence Archive, ABD’de bu yıl 186 günde saldırgan dışında 4 veya daha fazla kişinin vurulması veya öldürülmesini içeren 317 silahlı saldırı düzenlendiğini açıklarken, bunun haftada ortalama 11’den fazla silahlı saldırı anlamına geldiği ifade edildi.



