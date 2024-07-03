ABD'deki Çinli göçmenlere sınır dışı

ABD, 116 Çinli düzensiz göçmeni ülkelerine geri gönderdi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD ve Çin arasında göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesini de kapsayan işbirliğini artırmaya yönelik hedefler kapsamında, 116 Çinli düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Böylelikle, ABD makamları, 2018'den bu yana tek seferde en fazla Çinli düzensiz göçmeni ülkesine iade etti.

ABD, 2023 Ekim-2024 Mayıs arasında Latin Amerika üzerinden ülkeye girerken yakalanan Çinli düzensiz göçmenlerin sayısının 31 bin 77 olduğunu ve ABD'ye göç eden Çinli göçmenlerin genellikle düşük gelirli sınıftan oldukları, eğitim ve beceri seviyeleri nedeniyle de ABD vizesi alma ihtimallerinin düşük olduğunu açıkladı.

DHS, ek uçuşlar için Pekin ile işbirliğin süreceğini belirterek, iki ülkenin düzensiz göçü azaltmak ve yasa dışı insan kaçakçılığını engellemek için çalıştıklarını paylaştı.

Ekvador, Çin vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasını durdurdu

Güney Amerika ülkesi Ekvador, bu ay, Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını durdurdu.

DHS konuya ilişkin yaptığı açıklamada, rotanın kaçakçılar tarafından kullanılmasına işaret ederek, ABD'nin bu kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.