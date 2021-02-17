ABD'deki dondurucu soğuklarda milyonlarca kişi elektriksiz kaldı, en az 21 kişi öldü

ABD'nin Teksas, Louisiana, Kentucky ve Missouri'de dondurucu soğuk ve kar fırtınası nedeniyle en az 21 kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi elektriksiz kaldı.

Dondurucu soğuk ABD'nin büyük bir kısmını etkisi altına alırken, COVID-19 aşılama merkezleri kapatıldı ve aşı tedariki sekteye uğradı. Soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

Teksas'ta enerji şebekesi sürekli olarak arızalanarak elektrik kesintilerine neden oldu. Dondurucu soğuk nedeniyle rüzgar santrallerinin türbinleri çalışamayarak elektrik üretemedi, enerji şirketleri artan elektrik talebini karşılayamadı.

Polis raporları ve yerel basında çıkan haberlere göre, Teksas, Louisiana, Kentucky ve Missouri'de en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden dondurucu soğuktan etkilenen eyaletlerin valilerine federal hükümetin acil yardıma hazır olduğunu söyledi.

1.3 milyon kişinin elektriksiz kaldığı Houston'ın Belediye Başkanı Sylvester Turner, elektriği olan işletmelerden kapılarını ısınmak isteyen halka açmasını istedi.

Teksas'ın güneyinde yetkililer, gazla çalışan ısıtıcıların veya mangalların evlerde yakılmaması uyarısını bulundu. Hastanelerde bu şekilde gaz zehirlenmesi geçiren kişilere müdahale edildiği bildirildi.

Turner, Houston'daki aşılama merkezlerinin bugün ve muhtemelen yarın kapalı kalacağını söyledi. Ayrıca eyalet genelinde aşı sevkiyatları gecikmeye başladı.