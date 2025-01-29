ABD'deki 'gizemli' dronların sırrı çözüldü

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'de geçen sene sonlarında gökyüzünde görülen ve yoğun tartışmalara neden olan 'gizemli' dronların sırrını açıkladı.

Dronların çoğunun, araştırma nedeniyle Federal Havacılık İdaresi (FAA) yetkisi altında uçurulduğunun tespit edildiğini söyleyen Leavitt, konunun "merak" nedeniyle daha da büyüdüğünü ifade etti.

Sebebi FAA ise kısıtlama neden geldi?

ABD'de ilk kez 18 Kasım 2024'te New Jersey'de görülen "gizemli" dron görüntüleri, New York ve civarında da ortaya çıkmaya başlamış ve sosyal medyada paylaşılarak endişelere yol açmıştı. Beyaz Saray, dronların "güvenlik tehdidi oluşturduğu" yönünde bir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Donald Trump ise Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu dronların nereden kalkıp indiğini askerlerimiz biliyor, Başkan biliyor ama nedense yorum yapmıyorlar, halkı şüphede bırakıyorlar, açıklama yapmalılar" demişti. FAA, daha sonra 22'den fazla kentte dron uçuşlarına kısıtlama getirmişti.