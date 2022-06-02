ABD'deki hastane katliamında zanlının 2 doktoru da can verdi

Tulsa Polis Şefi Wendell Franklin, Louis'in 19 Mayıs'ta St. Francis Hastanesinde sırtından ameliyat olduğunu ve olay günü hastaneye, birkaç defa ameliyat ağrıları nedeniyle suçladığı doktorları Preston Phillips ve Stephanie Husen'i öldürmek için gittiğinin anlaşıldığını açıkladı.

Franklin, siyahi saldırganın üzerinde doktorunu nasıl öldüreceğine dair yaptığı planın bulunduğunu ve olay günü iki doktor dahil önüne gelen herkesi vurduğunu belirtti.

Louis'in ayrıca olay günü hastaneye gitmeden yaklaşık 2 saat önce bir silah mağazasından AR-15 tarzı yarı otomatik silah aldığı ve daha önce sahip olduğu tabancasıyla saldırıyı gerçekleştirdiği, hastanede bu iki silaha ait toplam 37 mermi kovanı bulunduğu aktarıldı.

Olayda iki doktorun dışında resepsiyonist Amanda Green ve tedavi olan William Love'ın da hayatını kaybettiği bildirilirken hastane yönetimi ölenlerin ailelerine gereken yardımı yapacaklarını, bunun için bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

Kâr amacı gütmeyen silah karşıtı grup Gun Violence Archive'a (GVA) göre, ABD'de geçen hafta Texas'ın Uvalde kasabasında 19'u çocuk 21 kişinin öldüğü okul saldırısından bu yana ülkede 20 kitlesel saldırı daha gerçekleşti. Yıl içinde kitlesel silahlı saldırısı ise 233'e ulaştı.

Tulsa Polis Departmanının sosyal medya hesabından dün akşam yapılan paylaşımda, St. Francis Hastane Kampüsü'ne elinde tüfekle giren kişinin binadaki insanlara ateş açtığı, 4 kişiyi öldürdükten sonra kendi silahıyla intihar ettiği bildirilmişti.