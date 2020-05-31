ABD'deki ırkçılık karşıtı gösteriler dünyaya yayıldı

31 Mayıs 2020

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için yapılan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar dünyaya sıçradı.

İngiltere, Almanya ve Danimarka'da göstericiler "Beyazların susması şiddettir", "George Floyd için adalet", "Adalet olmadan barış olmaz", "Siyahilerin hayatı önemlidir" ve “Susmak seni suç ortağı yapar” şeklinde dövizler ile George Floyd'un fotoğraflarını taşıdı.

Sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine ABD’nin Berlin Büyükelçiliği önünde toplanan binlerce kişi, polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti.

Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda polis tarafından öldürülen George Floyd için TSİ 15.00'te gösteri düzenlendi.

Kopenhag'da ise göstericiler, siyahiler için adalet isteklerini dile getirdi.