ABD'deki korkunç saldırıda ölü sayısı 9'a çıktı

San Francisco'nun güneyindeki San Jose'de kentinde gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi daha kurtarılamadı ve ölü sayısı 9'a çıktı.

Santa Clara Bölgesi Şerif Departmanı, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Santa Clara Valley Ulaşım İdaresi (VTA) çalışanı Sam Cassidy olduğunu ve kimliği tespit edilen mağdurların 29 ile 63 yaş arasında bulunduğu bilgisini paylaştı.

Katilin 9 kişiyi neden öldürdüğü konusunda hala bir açıklama yapılmadı.

Belediye Başkanı Sam Liccardo, "kurbanların ve tüm meslektaşlarının tetikçiyi iyi tanıdığını" belirtirken, Santa Clara İlçe Şerifi Laurie Smith de saldırganın polisle çatışmaya girmediğini, güvenlik güçlerinin olay yerine geldiğini anlayınca "kendi canına kıydığını" söyledi.