ABD’deki kripto para şirketlerinden Trump döneminde bankacılık hamlesi

ABD'deki kripto para şirketleri, Donald Trump yönetiminde dijital varlıklara yönelik daha olumlu bir yaklaşım beklentisiyle geleneksel finans sistemine entegre olma adımlarını hızlandırıyor.

Kripto ödeme firması Ripple, stablecoin ihraççısı Circle ve saklama hizmeti sağlayıcısı BitGo, belirli bankacılık hizmetlerini sunmalarına imkân tanıyacak ulusal güven bankası lisansları için başvuru yaptı. Öte yandan kripto borsası Kraken, gelecek ay banka ve kredi kartı ürünlerini kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor.

Ay sonuna kadar yeni kart hizmetlerini devreye alma hedefi

Kraken'in eş CEO'su Arjun Sethi, Financial Times'a verdiği röportajda, "Bu doğal bir yakınsama" dedi ve şirketin ay sonuna kadar yeni kart hizmetlerini devreye almayı hedeflediğini aktardı.

Kripto firmalarının bu girişimleri, yalnızca dijital varlık hizmetleriyle sınırlı kalmayıp finansal sistemde daha geniş bir yer edinmek istediklerinin göstergesi. Biden yönetiminin sektöre mesafeli yaklaşımıyla kıyaslandığında, Trump'ın kriptoya daha açık bir duruş sergilemesi, şirket yöneticileri arasında güven ortamını güçlendiriyor.