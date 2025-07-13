ABD’deki kripto para şirketlerinden Trump döneminde bankacılık hamlesi
ABD’deki kripto para şirketleri, Donald Trump yönetiminde daha ılımlı bir düzenleyici yaklaşım bekleyerek geleneksel finans sektörüne açılma yönünde adımlar atıyor. Ripple, Circle ve BitGo, ulusal banka lisansı için başvuruda bulunurken, Kraken ay sonuna kadar banka ve kredi kartı hizmeti sunmayı planlıyor. Şirketler, dijital varlıkların ötesine geçerek finansal sistemde daha kalıcı bir yer edinmeyi hedefliyor.
ABD'deki kripto para şirketleri, Donald Trump yönetiminde dijital varlıklara yönelik daha olumlu bir yaklaşım beklentisiyle geleneksel finans sistemine entegre olma adımlarını hızlandırıyor.
Kripto ödeme firması Ripple, stablecoin ihraççısı Circle ve saklama hizmeti sağlayıcısı BitGo, belirli bankacılık hizmetlerini sunmalarına imkân tanıyacak ulusal güven bankası lisansları için başvuru yaptı. Öte yandan kripto borsası Kraken, gelecek ay banka ve kredi kartı ürünlerini kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor.
Ay sonuna kadar yeni kart hizmetlerini devreye alma hedefi
Kraken'in eş CEO'su Arjun Sethi, Financial Times'a verdiği röportajda, "Bu doğal bir yakınsama" dedi ve şirketin ay sonuna kadar yeni kart hizmetlerini devreye almayı hedeflediğini aktardı.
Kripto firmalarının bu girişimleri, yalnızca dijital varlık hizmetleriyle sınırlı kalmayıp finansal sistemde daha geniş bir yer edinmek istediklerinin göstergesi. Biden yönetiminin sektöre mesafeli yaklaşımıyla kıyaslandığında, Trump'ın kriptoya daha açık bir duruş sergilemesi, şirket yöneticileri arasında güven ortamını güçlendiriyor.