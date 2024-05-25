ABD'deki öğrenciler Filistin'e destek kamplarını kaldırdı

Wisconsin eyaletindeki Lawrence Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, göstericilerin, üniversite yönetimiyle anlaşmaya varılmasının ardından Filistin'e destek amacıyla rektörün evinin yakınlarında kurdukları kampa son verdiği ifade edildi.

Michigan eyaletindeki Wayne Devlet Üniversitesi'nde ise öğrenciler, üniversitenin İsrail ile ilişkili yatırımlarına son vermesi talebiyle protestolarını sürdürüyor. Kampüste bir araya gelen öğrenciler, Gazze'ye destek vermek amacıyla kamp kurdu. ABD'nin Los Angeles kentinde polis, California Üniversitesinde (UCLA) nisan sonu ve mayısın başındaki Filistin'e destek gösterilerinde kampüsteki çadır alanına saldıran İsrail yanlısı maskeli gruptan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis, sopayla göstericilere saldırarak 1 kişiyi ağır yaralayan şüpheliyi 'ölümcül silahla ağır saldırı' suçlamasıyla gözaltına aldıklarını ifade etti.

'İsrail bağlantılı yatırımların açıklanması sözü' protestocuları ikna etti

Ontario Üniversitesi Teknoloji Enstitüsü'nde öğrenciler, üniversite yönetimiyle uzlaşmaya vararak, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ettikleri Filistin'e destek kampını sonlandırdı. Anlaşmaya göre, üniversite yönetimi, tüm yatırım ve finansal varlıklarını kamuya açıklamayı kabul etti. McMaster Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, üniversitenin İsrail ile bağlantılı yatırımlarını açıklaması ve bunlara son vermesi talebiyle sürdürdükleri protestoya ilişkin yönetimle anlaşmaya vardı.

Öte yandan, Ontario bölgesindeki Guelph Üniversitesi kampüsünde öğrenciler, üniversitenin İsrail ile bağlantılı yatırımlarını kesmesi talebiyle kurdukları Gazze ile dayanışma kampında Filistin'e desteklerini sürdürüyor. Toronto Üniversitesi'nde de yüzlerce öğrenci, Filistin'e destek için kampüste kurdukları kamplarda gösterilerine devam ediyor.

Üniversite idaresi, gösterilerin ve kampın izinsiz olduğuna ilişkin duyuru yayımlayarak, yazının bir kopyasını kamp alanına astı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve üniversitenin İsrail ile bağlantılı yatırımlarını protesto eden göstericiler ise duyuru kağıdının üzerine "Bunun tamamını okumuyoruz. Özgür Filistin." yazdı.