ABD'deki saldırıda can kaybı 50'ye yükseldi

02 Ekim 2017

ABD'nin Las Vegas kentindeki Mandalay Bay Oteli yakınlarındaki konser alanında düzenlenen 'Route 91 Harvest' müzik festivali sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 50 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Saldırının ardından yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kentte havaalanına giriş çıkışlar kısmen kapatıldı.

Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, görgü tanıklarının yukarıdan ateş açıldığını belirtmesi üzerine saldırganın Mandalay Bay Oteli'nin 32. katında bulunduğunun belirlendiğini söyledi. Otelin 29. katından sonrasını boşaltan polis, saldırganı vurarak öldürdü. Lombardo, "Saldırganın tek başına hareket ettiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Saldırganın kimliği belli oldu

Polis, saldırganın kimliğini Nevada eyaletinden 64 yaşındaki Stephen Paddock olarak açıkladı. Bu arada polis, saldırganın Asya kökenli olduğu tahmin edilen Marilou Danley adında bir kadını bulmaya çalışıyor. 62 yaşındaki Danley'in yerinin tespit edildiği ancak henüz yakalanmadığı belirtildi.

Saldırı, ABD'de şimdiye kadar en fazla ölüme sebep olan silahlı saldırı olarak tarihe geçti.

Trump'tan açıklama

Saldırıya ilişkin ABD yönetiminden ilk açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump yaptı. Trump, Twittter üzerinden yayımladığı mesajında, "Las Vegas'taki korkunç saldırıda yaşamını yitirenlere ve ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Tanrı sizi kutsasın." ifadelerini kullandı.

Nevzat Aydın: Tam denk geldim

Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırı sırasında olay yerinde olduğunu ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Aydın'ın Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle: "Önce Nice sonra Atatürk Havalimanı kılpayı derken bu sefer Las Vegas'ta tam denk geldim. Şimdilik iyiyim dostlar, sağolun."

Kaynak: AA