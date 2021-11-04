ABD'deki seçimlerde Demokratlardan kötü performans

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen yılki başkanlık seçimlerinde açık ara farkla kazandığı Virginia ve New Jersey eyaletleri, 2 Kasım'da valilik seçimleri için sandık başına gitti.

Virginia’daki valilik seçimlerinde Glen Youngkin, eyalette 2009’dan bu yana valilik yarışında zafer ilan eden ilk Cumhuriyetçi isim oldu.

Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Youngkin seçimlerde, yüzde 50,9 oy alırken, rakibi Demokrat Terry McAuliffe, yüzde 48,4'te kaldı.

Youngkin, seçim öncesi yapılan anketlerde uzun süre rakibini yakından izlemiş, son hafta ise öne geçmişti. Youngkin, hem Trump tabanını kızdırmayacak hem de Cumhuriyetçi olup Trump'ı desteklemeyenleri küstürmeyecek bir yolla ilerledi.

Özellikle ekonominin zora girdiği dönemde Youngkin'in verdiği ekonomik sözler de Cumhuriyetçi adaya ciddi ivme kazandırdı.

Biden, Harris ve Obama'nın destekleri yetersiz kaldı

Öte yandan 2013-2018 döneminde Virginia valiliği yapan Demokrat aday McAuliffe'nin seçim stratejisinin "hatalı" olduğu birçok kez basına yansıdı.

Virginia’da Demokrat aday Terry McAuliffe için hem ABD Başkanı Biden, hem Başkan Yardımcısı Kamala Harris hem de eski Başkan Barack Obama kampanya yürüttü, ancak yine de gülen taraf Cumhuriyetçiler oldu.

New Jersey, Demokratlarda şaşkınlık yarattı

New Jersey’de ise halen eyaletin valiliğini yürüten Phil Murphy’nin açık ara kazanması beklenirken seçimden çıkan sonuç Demokratlarda büyük şaşkınlığa yol açtı.

New Jersey’de ise Demokrat Vali Phil Murphy yarışı kıl payı kazandı, ancak Cumhuriyetçi aday beklenenden çok daha iyi performans gösterdi.

AP'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Murphy, eyaletteki oyların 50,2'sini alırken, Cumhuriyetçi aday Ciattarelli, yüzde 49'da kaldı. New Jersey'de sonuçlar ilk gece birbirine çok yakın giderken, adayların liderliği zaman zaman yer değiştirdi. Sonuç ancak bir gün sonra 3 Kasım akşamı açıklanabildi.

Öte yandan ilerlemeci Demokratların büyük destek verdiği Minneapolis’teki polis teşkilatının yerine başka bir yapılanma kurulmasına ilişkin yasa değişikliği ise sandıkta destek göremedi.

Biden’a olan halk desteği kaybı yerel seçimleri etkiledi

Biden geçen yılki seçimlerde New Jersey’i 16, Virginia’yı ise 10 puan fark ile kazanmışken ne oldu da ibre sadece 1 yıl içinde tersine döndü?

ABD’deki uzmanların yaygın görüşüne göre, bu dönüşün en büyük nedeni, Biden’ın düşen halk desteği oranları.

Özellikle ağustos ayında aldığı Afganistan’dan çıkış kararı ile Biden’a ve Demokratlara olan halk desteği düşüşe geçti. Biden’a olan halk desteği temmuzda yüzde 52-53 seviyesindeyken, şu anda yüzde 43’e düşmüş durumda.

2022’ye giden yolda Demokratların mücadelesi zorlu geçecek

ABD'de 2022 Kasım’da yapılacak seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı, 100 sandalyeli Senato'nun ise üçte biri değişecek.

New Jersey ve Virginia’daki sonuçları 2022 Kongre ara seçimleri ve 2024 başkanlık seçimleri bağlamında okunduğunda ise durum Demokratlar açısından çok iç açıcı görünmüyor.

2 Kasım’daki sonuçların ardından Amerikan basınına görüş veren birçok uzman, Demokratların 2022’de Senato'da çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptırma ihtimalinin daha da yükseldiğini kaydetti.

2022 öncesi Biden için ekonomik tablo iyi değil

COVID-19, enflasyon, benzin fiyatlarındaki artış, tedarik zinciri gibi konular da Demokratlara ciddi anlamda kan kaybettirdi.

ABD'de Biden'a olan halk desteğinin düşmesinin de nedenlerinden olan ekonomik tablo, Biden yönetimini zorluyor. Biden, en son Glasgow'da yaptığı basın toplantısında, ekonomiye ilişkin soruya tam bir yanıt veremedi, bu da durumun daha da kötüye gideceği yorumlarına yol açtı.

Ayrıca yine en son İtalya'daki G-20 ve İskoçya'daki iklim zirvesinde uluslararası arenaya çıkan Biden'ın hem yurt içindeki hem yurt dışındaki performansı iyi bulunmuyor.

İlerlemeci Demokratların birçoğu da Biden'ı, özellikle göçmenlik konusunda verdiği sözleri tutmadığı için eleştiriyor.

Trump geri mi dönüyor?

Öte yandan yeniden siyaset sahnesine çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2024’te aday olması ve seçimleri kazanarak tekrar Beyaz Saray’a gelme ihtimali, daha ciddi şekilde tartışılmaya başlandı.

Trump seçim gecesi yaptığı açıklamada, hem Virginia hem de New Jersey'deki sonuçlara bakarak Cumhuriyetçi Partinin geri döndüğü yorumunu yaptı.

Belli bir kesim ise Youngkin’in, Trump’ın açıktan desteği olmadan da kazandığına işaret ederek, Cumhuriyetçi Partinin, Trump'sız da seçimleri kazanabileceği yorumunda bulunuyor.

Sonuç olarak 2 Kasım’daki seçimler yerel seçim gibi görünse de şu anda hem Beyaz Saray’ı hem de Kongre'nin üstünlüğünü elinde tutan Demokratlar için çok daha büyük bir resimde karamsar bir tablo olarak değerlendirilebilir.