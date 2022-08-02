ABD'deki sellerde ölü sayısı 37'ye yükseldi

ABD’nin Kentucky eyaletinde sağanak sonucu meydana gelen sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

BBC’nin haberine göre, eyalette son yılların en büyük sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Yetkililer, şu ana kadar sellerde 37 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin halen kayıp olduğunu ifade etti.

Eyalet Valisi Andy Beshear, sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Bölgedeki köprüler ve yüzlerce ev su altında kalırken, 18 bin kişiye de elektrik verilemiyor.

Kentucky eyaletinde bayraklar yarıya indirilecek

Vali Beshear, Kentucky eyaletinin doğu kesimlerinde son günlerde yaşanan sel felaketinde mağdur olan ve hayatını kaybeden vatandaşlara saygı göstermek amacıyla 2-8 Ağustos tarihleri arasında eyaletteki tüm resmi kurumlardaki bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.

26 Temmuz günü başlayan şiddetli yağışlar Kentucky eyaletinin doğu bölgelerinde sel felaketine yol açarken bölgenin büyük kesiminde evler sular altında kalmış, on binlerce bölge sakini elektriksiz kalırken binlerce kişi ise evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Yaşanan felaket nedeniyle de eyaletin 6 bölgesinde acil durum ilan edilmişti. (AA-İHA)