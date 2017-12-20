ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

ABD'den 10 gemiye liman yasağı talebi

ABD, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını ihlal eden 10 gemiye liman yasağı getirilmesini istedi.

ABD'den 10 gemiye liman yasağı talebi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Kyodo'nun haberine göre, ABD, yaptırımlar kapsamında bu ülkeye ihracı yasak maddeleri taşıyan 10 geminin BM üyesi ülkelerin limanlarına girmesinin yasaklanmasını talep etti. Bu kapsamda, ABD, ilgili öneriyi BMGK'nin Kuzey Kore yaptırımlarını değerlendiren komiteye sundu.

BMGK'nin 15 üyesinin kabul etmesi halinde öneri yürürlüğe gidecek.

Beyaz Saray yönetimi, Lighthouse Winmore, Billions 18, Rye Song Gang 1, Sam Jong 2, Xin Sheng Hai, Kai Xiang, Ul Ji Bong 6, Rung Ra 2, Yu Yuan ve Glory Hope 1 adlı gemilerin kara listeye alınmasını istiyor.

Kuzey Kore, Hong Kong, Panama ve Togo bayrağı taşıdığı iddia edilen gemilerin, Kuzey Kore'den gelen kömüre karşılık bu ülkeye petrol ürünleri gönderdiği ileri sürülüyor. Bu değiş tokuşun denizde yapıldığı düşünülüyor.

Nükleer faaliyetleri nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana yaptırım uygulayan BM, ekim ayında bu yaptırımları ihlal eden dört gemiye 120 gün boyunca tüm limanlara giriş yasağı getirmişti.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.