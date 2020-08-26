ABD'den 24 Çin firmasına yaptırım
ABD, Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetleri sebebiyle 24 Çin firmasına yaptırım uygulayacağını açıkladı.
ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetleri bulunan 24 Çin firmasına yaptırım uygulanacağı belirtildi.
ABD'den gelen açıklamada, söz konusu firmaların Güney Çin Denizi'nde Çin Hükümeti'nin tartışmalı bölgelerde silahlanması ve hak iddia etmesine yardımcı olmaları sebebyile yaptırım uygulandığı belirtildi.
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "ABD, Çin'in komşuları ve uluslararası topluluklar Çin Komünist Parti'sinin Güney Çin Denizi'nde hak iddia etmesinden ve Çin ordusu için yapay adalar oluşturmasından rahatsız" dedi ve söz konusu yapay adaların oluşturulmasında payı olduğunu iddia ettiği firmaların sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti.
Çin, temmuz ayıda Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikatlar yapmış ancak basına yansıyan bilgilere göre hükümet orduya bölgede bulunan ABD güçlerine saldırmama emri vermişti.