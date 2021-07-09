ABD'den 3. doz aşı kararı

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), tam olarak aşılanmış ABD'lilerin üçüncü bir doz COVID-19 aşısına ihtiyaç duymadığını açıkladı.

FDA ve ABD Hastalık Önleme Merkezleri tarafından yapılan ortak açıklamada, “Eğer bilim, ek doz aşıya ihtiyaç duyulduğunu gösterirse, her zaman takviye dozlar için hazırız.” denildi.

Pfizer başvuracağını açıkladı

ABD ilaç firması Pfizer’ın Alman ortağı BioNTech ile ürettiği COVID-19 aşısının üçüncü doz uygulaması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine başvuru yapacağı belirtilmişti.

Pfizer’dan Assoicated Press’e yapılan açıklamada, şirketin salgına bağışıklığı artırmak ve potansiyel olarak COVID-19 varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz aşı onayı için FDA’ya izin başvurusu yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, mevcut aşının, Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantına karşı güncellendiği belirtilerek ikinci dozun ardından 12 ay içinde yapılacak üçüncü doz COVID-19 aşısının virüsün yeni varyantlarını önlemede kuvvetli etkisi olacağı ifade edildi.

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği BNT162b2 adındaki COVID-19 aşısına, 11 Aralık 2020’de FDA tarafından pandemi ile mücadele için “acil kullanım onayı” verilmişti.