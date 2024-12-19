ABD'den 4 kuruluşa yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pakistan merkezli 'National Development Complex, Akhtar and Sons Private Limited, Affiliates International ve Rockside Enterprise' adlı kuruluşların yaptırım uygulanacaklar listesine alındığını duyurdu.

Pakistan'ın balistik füze programına malzeme temin ettiği iddiasıyla 4 şirketin yaptırıma tabi tutulacağını belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Endişelerimiz konusunda açık ve tutarlı olduk. Bu konularda Pakistan ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pakistan'dan tepki: Karar, barış ve güvenlik amacına ters

Geo News'a göre Pakistan, ABD'nin söz konusu kuruluşlara yaptırım kararını tepkiyle karşıladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mumtaz Zahra Baloch, ABD'nin kararını 'taraflı' olarak niteledi. Sözcü Baloch, 'Askeri asimetriyi vurgulamayı amaçlayan bu yaptırımlar, barış ve güvenlik amacına ters düşmektedir.' değerlendirmesini yaptı.