ABD'den 4 UCM yargıcına yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) dört yargıcının, ABD ve İsrail'in egemenliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Rubio, konuyla ilgili açıklamasını X (Twitter) platformu üzerinden yaptı. Yaptırımları kişisel kararıyla uyguladığını belirten Rubio, paylaşımında "Bugün, ABD ve İsrail egemenliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 UCM yargıcına yaptırım uyguladım" ifadelerine yer verdi.

"Bu uygulamalar son bulmalı"

UCM'nin, ABD ve müttefiki İsrail'i 'temelsiz ve siyasallaştırılmış' davalarla hedef aldığını savunan Rubio, bu uygulamaların son bulması gerektiğini vurguladı.

Açıklamasına göre, yaptırıma tabi tutulan dört yargıçtan ikisi, Afganistan'daki Amerikan personeline yönelik olarak başlatılan 'temelsiz soruşturmayı' yetkilendirdi. Diğer iki yargıcın ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 'gayri meşru tutuklama kararı' verdiğini öne sürdü.

Hatırlanacağı üzere, Uluslararası Ceza Mahkemesi Kasım 2024'te Netanyahu ve Gallant hakkında, Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri iddiasıyla tutuklama kararı çıkarmıştı.