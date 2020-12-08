ABD'den 6 şirket ve 4 gemiye Kuzey Kore yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), Kuzey Kore kömürünün taşınmasıyla ilgili 6 şirket ve 4 geminin yaptırım listesine alındığını bildirdi.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kuzey Kore'nin kitle imha silahları programlarını finanse etmeye yardımcı olan ve önemli gelir kaynaklarından kömürün ihracatına yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yasağını aşmaya devam ettiğini belirtti.

Mnuchin, "Kuzey Kore rejimi, kömür de dahil olmak üzere madencilik endüstrilerinde sık sık hapishane kamplarından zorunlu işçi çalıştırıyor, yasa dışı silah programlarını ilerletmek için kendi halkını sömürüyor." değerlendirmesinde bulundu.