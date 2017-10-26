ABD'den 7 ülkeye anti-damping vergisi

26 Ekim 2017

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin de aralarında olduğu 7 ülkeden yapılan karbon ve alaşım çelik filmaşin ithalatında damping tespitinde bulundu ve yüzde 147,63'e varan oranda anti-damping vergisi uygulama kararı aldı.



Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ilk sonuçları sonrasında Türkiye'den Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endüstrisi A.Ş.'ye yüzde 2,8 ve İçdaş Celik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.'le yüzde 8,01 oranında, diğer tüm Türk üretici ve ihracatçılara ise yüzde 5,41 oranında anti-damping vergisi uygulanmasına kararı alındı.



Yapılan açıklamaya göre İtalya'dan yapılan ithalata anti-damping vergisi oranı yüzde 22,06, Güney Kore'den ithalata yüzde 10,09, Güney Afrika'odan yapılan ithalata yüzde 135,46-142,26 aralığında, İspanya'dan ithalata yüzde 20,25-32,64, İngiltere'den ithalata yüzde 41,96-147,63 ve Ukrayna'dan ithalata yüzde 34,98-44,03 oranında belirlendi.



ABD Ticaret Bakanlığı yürüttüğü soruşturmaya ilişkin nihai kararını 9 Ocak'ta açıklayacak.



Kaynak: Forex