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ABD'den '8 ülkeye seyahatlerden kaçının' tavsiyesi

ABD, COVID-19 nedeniyle 8 ülkeye "seyahat etmeyin" uyarısı yayımladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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ABD Dışişleri Bakanlığı, COVID-19 vakalarının arttığı ve aralarında İsrail ile Fransa'nın da olduğu 8 ülkeyi "tüm seyahatlerden kaçının" tavsiyesinin verildiği "yüksek riskli ülkeler" listesine ekledi.

Dışişleri Bakanlığı, COVID-19 vakalarının arttığı ülkelere seyahat uyarısını güncelledi.

Aruba, Esvatini, Fransa, Fransız Polinezyası, İzlanda, İsrail, Laos ve Tayland, "tüm seyahatlerden kaçının" tavsiyesinin verildiği "yüksek riskli ülkeler" listesine dahil edildi.

ABD'nin COVID-19 salgınıyla mücadele için getirdiği seyahat kısıtlamaları kapsamında son 14 günde Çin, Şengen bölgesi, Birleşik Krallık, İrlanda, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da bulunmuş ABD vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye giriş yasağı devam ediyor.

ABD'ye seyahat eden tüm yolculardan ise aşılanma durumlarına bakılmaksızın 72 saat içinde yapılmış negatif COVID-19 testi göstermeleri isteniyor.

 

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