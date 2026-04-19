ABD'den abluka açıklaması! 'İran'ın deniz yolu ticareti tamamen durdu'

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı merkezli gerilim devam ederken, bölgedeki askeri hareketlilik dikkat çekiyor. ABD’nin İran limanlarına yönelik başlattığı deniz ablukası sonrası karşılıklı açıklamalar tansiyonu yükseltti.

ABD ordusunun 13 Nisan’da İran limanlarına yönelik deniz ablukası başlatmasının ardından Washington yönetiminin Tahran üzerindeki siyasi ve askeri baskıyı artırdığı değerlendiriliyor. Bu adımın ardından İran tarafından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı abluka kaldırılıncaya kadar kapatılacak" ifadeleri kullanıldı.

"Tüm ticaret durma noktasında"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "Güdümlü füze destroyeri USS Pinckney (DDG-91), abluka operasyonlarını desteklemek üzere bölge sularında devriye görevini sürdürüyor. Uygulanan abluka, İran’ın deniz yoluyla gerçekleştirdiği tüm ticareti tamamen durdurmuş durumda" denildi.

ABD Donanması bölgede aktif

CENTCOM’dan yapılan ayrı bir açıklamada ise ABD Donanması’nın bölgedeki faaliyetlerinin sürdüğü vurgulandı. Açıklamada, "Amfibi çıkarma gemisi USS Rushmore (LSD-47)’da görevli denizciler ve deniz piyadeleri, Arap Denizi’nde abluka operasyonları yürütüyor" ifadelerine yer verildi.