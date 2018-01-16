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ABD'den Afrin operasyonu açıklaması

Suriye'de ABD liderliğindeki askeri koalisyonun sözcüsü Ryan Dillon, Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili bir soruya "Afrin, koalisyonun operasyon sahası içinde yer almıyor" yanıtını verdi.

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması
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Suriye'de ABD liderliğindeki askeri koalisyonun sözcüsü Ryan Dillon, "Afrin, koalisyonun operasyon sahası içinde yer almıyor" dedi.

Middle East Eye internet sitesinin muhabiri Wladimir van Wilgenburg, Twitter hesabından, Dillon’ın basın toplantısında kendi sorduğu soruya verdiği yanıtı paylaştı.

Wilgenburg'un Türkiye'nin muhtemel Afrin operasyonuna ilişkin sorusu üzerine Dillon, "Afrin, koalisyonun operasyon sahası içinde yer almıyor" cevabını verdi.

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ABD Afrin Türkiye Suriye

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