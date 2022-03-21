ABD'den Arakanlı Müslümanlar için 'soykırım' kararı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'da bulunan Holokost Müzesi'nde Arakan'da Myanmar ordusunun Müslümanlara karşı işlediği suçlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin şu ana kadar Holokost'un yanı sıra 7 olayı daha soykırım olarak tanıdığını belirten Blinken, "Bugün ise Myanmar ordusunun Arakanlılara karşı işlediği soykırımı ve insanlığa karşı suçları da 8'inci soykırım olarak tanımladık." diye konuştu.

Blinken, bu karara, geniş çaplı uluslararası örgüt ve sivil toplumun belge ve değerlendirmelerinin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığının hazırladığı kapsamlı değerlendirmedeki yasal analizine dayanarak vardıklarını kaydetti.