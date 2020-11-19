ABD’den BAE'ye 23 milyar dolarlık silah satışını reddetme hazırlığı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İsrail’i ziyaret ettiği sırada,

ABD’li senatörler BAE’ye 23 milyar dolarlık silah satışını reddeden yasa tasarıları sunma hazırlığında. İki Demokrat ve bir Cumhuriyeçi senatör, Trump yönetiminin BAE’ye 23 milyar dolarlık drone ve başka gelişmiş silah sistemleri satışını durdurmak amacıyla dört ayrı yasa tasarısı sunacaklarını açıkladı.

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, Trump yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne Reaper drone, F-35 savaş uçağı ve havadan havaya füzelerden oluşan silah satışına ilişkin Kongre’yi resmi olarak bilgilendirmişti.

Demokrat Senatörler Bob Menendez ve Chris Murphy ile Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, Trump yönetiminin BAE’ye gelecekte emsal oluşturacak boyutta silah sistemi satılmasına karşı çıkan dört ayrı ortak yasa tasarısı açıklayacaklarını belirtti.