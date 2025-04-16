ABD’den BM Barış Gücü fonlarının kesilmesi önerisi

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB), son yıllarda Mali, Lübnan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yürütülen operasyonlardaki başarısızlıkları gerekçe göstererek, Birleşmiş Milletler’in (BM) barışı koruma misyonlarına sağlanan fonların kesilmesini önerdi.

Reuters’ın ulaştığı belgelere göre OMB, ABD'nin Uluslararası Barışı Koruma Faaliyetlerine Katkı (CIPA) programının sona erdirilmesini teklif etti. Bu öneride, özellikle BM’nin Mali’deki MINUSMA, Lübnan’daki UNIFIL ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki MONUSCO misyonlarında hedeflenen istikrarın sağlanamaması etkili oldu.

ABD, barış gücü bütçesinin en büyük katkıcısı

Birleşmiş Milletler’in yaklaşık 5,6 milyar dolarlık barışı koruma bütçesi, dünya genelinde 9 farklı misyonu finanse ediyor. Bu misyonlar arasında Mali, Lübnan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan, Batı Sahra, Kıbrıs, Kosova, Suriye-Golan Tepeleri ve Sudan-Güney Sudan arasında yer alan Abyei bölgesi bulunuyor.

ABD, bu bütçenin yüzde 27’sini finanse ederek en büyük katkı sağlayan ülke konumunda. Öte yandan BM’nin 3,7 milyar dolarlık genel bütçesinin de yüzde 22’si ABD tarafından karşılanıyor.

Dışişleri bütçesinde kesinti planı

OMB’nin önerisinin, ABD Dışişleri Bakanlığı yönetimi ya da Kongre tarafından onaylanması beklenmiyor. Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminde de benzer şekilde dışişleri bütçesinde kesintiye gidilmek istenmiş ancak Kongre’nin direnciyle karşılaşılmıştı.

Beyaz Saray yönetimi, Trump’ın ikinci dönem planları çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı bütçesinin yaklaşık yarı yarıya düşürülmesini yeniden gündeme taşıdı.