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ABD'den BM İnsan Hakları Konseyi tepkisi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, hak ihlalleriyle eleştirilen Rusya ile Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne seçilmesine tepki gösterdi.

ABD'den BM İnsan Hakları Konseyi tepkisi
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, yazılı açıklama yaparak, "ABD, otoriter rejimlerin BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçilmesini kınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, 2018'de ABD'nin Konseyden çekildiğini hatırlatarak, Konseyin İsrail karşıtı yanlı tavırlar içinde bulunduğunu savundu ve "insan hakları ihlali yapan" ülkelerin konseye seçilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

ABD'li Bakan, Konseyin iyileştirilmesi  yönündeki çağrılarını yinelediklerini kaydetti.

BM organı olan 47 üyeli Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen yeni 15 ülke arasında hak ihlalleriyle eleştirilen Çin ve Rusya da yer almıştı.

BM Genel Kurulundaki oylamada Konseye seçilen diğer ülkeler arasında Fransa, İngiltere, Pakistan, Özbekistan, Nepal, Senegal, Fildişi Sahili, Malawi, Gabon, Ukrayna, Meksika, Bolivya ve Küba yer almıştı.

Seçilen yeni ülkeler, 1 Ocak 2021 itibarıyla konseyde 3 yıl görev yapacak.

Kaynak: AA

İnsan Hakları Konseyi

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