ABD'den Boeing'e şartlı izin

15 Mayıs 2019

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkan Vekili Dan Elwell, iki ölümcül kazaya karışan ABD'li uçak üreticisi Boeing'e ait 737 Max model yolcu uçaklarının ancak güvenirliliği onaylandığında uçabileceğini bildirdi.

Elwell, ABD Kongresi Konut Ulaştırma ve Altyapı Komitesi'ndeki oturuma katılarak, iki ölümcül kazaya karışan Boeing 737 Max tipi uçakların yaşadığı arızalara ilişkin soruları cevaplandırdı.

Temsilciler Meclisi üyeleri, oturumda Boeing'in yanı sıra, "kazaların engellenmesi için gerekli hassasiyeti ve kontrolleri yapmadığı" gerekçesiyle FAA'ı da eleştirdi.

Yaşanan kazalara ilişkin aylar öncesinde istenilmesine rağmen FAA'nın son zamanlarda kendilerine raporları teslim etmeye başladığına değinen Temsilciler Meclisi üyesi Peter DeFazio, Boeing'in ise henüz kendilerinden istenilen hiçbir belgeyi teslim etmediğini kaydetti.

Elwell ise Boeing'in kendilerine söz konusu uçaklarda görülen uçuş verisi uyumsuzluğunu rapor etmek için 13 ay beklediğini belirterek, "Boeing'in hatalı yazılımı rapor etmesindeki gecikmeden dolayı endişeliyim. Bunu araştıracağız. Bir yıldan fazla sürmemeliydi." ifadelerini kullandı.

Boeing firmasının dünya çapında sarsılan güvenirliğinin nasıl düzeltileceğine yönelik bir soruya cevap veren Elwell, FAA'nın gelecek hafta Boeing şirketinden hatalı uçaklara yönelik yazılım ve eğitim güncellemesi almayı beklediğini belirtti.

Elwell, "737 Max uçakları, ancak yapılacak teknik veri ve analizler kapsamında FAA tarafından güvenli görüldüğü vakit uçabilecek." dedi.

Kaynak: AA