ABD'den bomba Netanyahu iddiası! Saldırı emrini bizzat o verdi

İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na (GSF) yönelik son müdahalesine dünyadan tepkiler sürerken, ABD basınından ses getiren bir iddia geldi.

ABD merkezli 'CBS News'ün istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Küresel Sumud Filosu’na ait 2 tekneye geçen ay Tunus’ta yapılan İHA saldırılarının talimatını bizzat İsrail Başbakanı Netanyahu verdi.

Deniz altından İHA kaldırdılar

Bu talimat doğrultusunda harekete geçen İsrail güçleri, 8 ve 9 Eylül'de bir denizaltından İHA’lar kaldırarak Tunus'un Sidi Bou Said Limanı açıklarında demirli bulunan teknelere yangın çıkarmaya yarayan cihazlar bıraktı.

Teknelerde çıkan yangına bu müdahalenin neden olduğı ifade edilen haberde, yangın çıkarıcı silahların sivil halka veya sivil hedeflere karşı kullanılmasının uluslararası insancıl hukuk ve silahlı çatışma hukuku uyarınca kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.

İki teknede peş peşe yangın çıktı

Gazze’ye yardım götürmek üzere 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Tunus'un Sidi Bou Said Limanı açıklarında beklediği sırada şüpheli İHA saldırılarının hedefi olmuştu.

8 Eylül'de Portekiz bayraklı 'Family' teknesi, 9 Eylül'de ise İngiltere bayraklı 'Alma' teknesine teknelerde yangın çıkmıştı.

GSF, her iki teknede çıkan yangınların mürettebat tarafından söndürüldüğünü ve yaralanan kimsenin olmadığını duyurmuştu.