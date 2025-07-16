ABD'den, Brezilya'nın ticaret uygulamalarına soruşturma

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, soruşturmada Brezilya'nın dijital ticaret, elektronik ödeme hizmetleri, tercihli tarifeler, yolsuzlukla ilgili müdahaleler, fikri mülkiyetin korunması, etanol pazarına erişim ve yasadışı ormansızlaşma politikalarının inceleneceğini söyledi.

Greer, "Brezilya'nın tarife ve tarife dışı engelleri kapsamlı bir soruşturmayı ve potansiyel olarak karşılık verici eylemi hak ediyor" dedi.

Trump, Brezilya'nın Amerikan dijital firmalarına karşı ayrımcılık yaptığı iddiasına ve "adil olmayan ticaret uygulamaları" olarak adlandırdığı uygulamalara ve Trump'ın "Cadı Avı" olarak nitelendirdiği eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kovuşturulmasına atıfta bulundu.

Alışılmadık derecede siyasi olan bu gerekçe, Trump'ın daha önce hedef aldığı ve çoğu ABD ile ticaret fazlası veren Brezilya'nın ticaret açığı verdiğine işaret ediyor. Bu hamle, Trump yönetiminin Ağustos ayındaki son tarih öncesinde kilit ticaret ortaklarına baskı yapmaya çalıştığı daha geniş bir gümrük vergisi eylemleri dalgasının ortasında geldi.