ABD'den Çin hükümeti kuruluşu ve yetkililerine Uygur yaptırımı

31 Temmuz 2020

ABD yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle Çin yönetimine ait 1 kuruluşu ve 2 Çinli yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki etnik azınlığa yönelik ciddi insan hakları ihlalleriyle bağlantılı bir Çin hükümeti kuruluşunu ve 2 mevcut ve eski hükümet yetkilisini yaptırım listesine alıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu kuruluş ve şahısların, Uygur Türklerine yönelik aralarında geniş çaplı tutuklamalar ve şiddetli fiziksel istismarlarla ilgili olduğuna işaret edildi.

Yaptırım listesine eklenen kuruluşun Xinjiang Production and Construction Corps (Sincan Üretim ve İnşaat Birliği) adlı kuruluş olduğu belirtilen açıklamada, şahısların da bu kuruluşun önceki yöneticilerinden Sun Jinlong'un ve bu kuruluşun mevcut yöneticilerinden Peng Jiarui olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de "Daha önce belirttiğimiz gibi, ABD finansal gücünün tümünü, Sincan'da ve dünya genelindeki insan hakları ihlalcilerinden hesap sormak için kullanmaya kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.