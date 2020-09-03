ABD'den Çin ve BAE merkezli 5 şirkete yaptırım

03 Eylül 2020

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından alınan yaptırım kararına ilişkin yapılan açıklamada, İran merkezli Abadan Rafineri Şirketi, Çin merkezli Zhihang Gemicilik, New Far Uluslararası Lojistik, Sino Enerji ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Chemtrans Petrokimya Ticaret adlı şirketlerin yaptırım listesine eklendiğini duyuruldu.

Karara gerekçe olarak söz konusu şirketlerin İran'dan petrol veya petrol ürünleri satın almak, satmak, taşımak ve pazarlamak yoluyla ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmesi gösterilirken, ayrıca şirket CEO'larının da bireysel yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Pompeo karara ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"İran petrol endüstrisi Tahran rejiminin Orta Doğu'daki zararlı faaliyetlerini yürütme konusunda en büyük para kaynadığıdır. Bugün aldığımız karar, ABD'nin, İran rejiminin terörü desteklemek için kullandığı finansal kaynaklarını bitirmeye yönelik kararlılığını göstermektedir. İran rejimine, bu kaynakları kaos ve yıkıma harcayarak İran halkının refahını baltalamayı durdurması çağrısında bulunuyoruz."