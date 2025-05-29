ABD'den Çin'e çip tasarım yazılımı ihracatına yeni kısıtlama sinyali!
ABD yönetiminin, yarı iletken tasarımında kullanılan yazılımları Çin'e satışta yeni kısıtlamalar getirdiği öne sürüldü. Cadence, Synopsys ve Siemens EDA gibi büyük yazılım firmalarına, ihracat için lisans almadan Çin’e ürün sağlamamaları yönünde tebligat gönderildi. Kararın doğrudan bir yasak içermediği, her sevkiyatın bireysel olarak inceleneceği belirtildi.
ABD yönetiminin, yarı iletken tasarımında kullanılan yazılımları sağlayan firmalara, ihracat lisansı almadan Çin'e satış yapmamaları yönünde uyarıda bulunduğu ileri sürüldü.
Bakanlık resmi bildirim gönderdi
Konuya yakın kaynakların aktardığına göre, elektronik tasarım otomasyonu (EDA) yazılımları üreten Cadence, Synopsys ve Siemens EDA gibi büyük firmalara, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından resmi bildirim gönderildi.
Lisans başvuruları ayrı ayrı değerlendirilecek
Söz konusu bildirimlerin, şirketlere geçtiğimiz Cuma günü ulaştığı belirtildi. ABD'nin Çin'e yapılan yazılım sevkiyatlarıyla ilgili lisans başvurularını ayrı ayrı değerlendireceği ve bu adımın doğrudan bir yasaklama anlamı taşımadığı ifade edildi.
Gelişme, ABD'nin teknoloji alanında Çin'e yönelik uyguladığı ihracat kısıtlamalarının yeni bir aşamaya geçtiği şeklinde yorumlandı.