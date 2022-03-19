ABD'den Çin'e Rusya 'uyarısı'

Beyaz Saray, Pekin'i Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları için askeri veya ekonomik yardım sağlamaktan caydırmaya çalışırken, ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile konuya ilişkin yaklaşık 2 saatlik bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Biden'ın görüşmesinin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Biden'ın Şi Jinping ile yaptığı görüşmede Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması halinde Çin'e doğrudan etkilerinin ve sonuçlarının olacağını ilettiğini kaydetti.

Psaki, "Biden, Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması durumunda olabilecek sonuçları açıkladı." ifadelerini kullandı.

Psaki konuşmasında, Çin'in, Rusya'ya tavrı konusunda nerede durmak istediğini seçmesi halinde, tarih kitaplarının onlara nasıl bakacağını ve eylemlerinin nasıl görüleceği konusunda kendileri için bir karar vermesi gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Ukrayna'ya yapılacak herhangi bir silah sevkiyatının "meşru hedefler" olarak görüleceği yönündeki açıklamasına ilişkin soruları yanıtlayan Psaki, bunu daha önce yapılmış bir tehdit olarak nitelendirdi ve bu tehdidin devam etmesi halinde Beyaz Saray'ın durumu yakından takip edeceğini ifade etti. Ayrıca, Ukrayna'ya gönderilen konvoyların sadece askeri yardımı taşımadığını aktaran Psaki, çoğu insani yardımın yanı sıra gıda ve diğer yardımların da sağlanmakta olduğunu kaydetti.

Çin'den Tayvan mesajı

Şi Jinping yaptığı açıklamada, Biden ile görüşmesinde Tayvan konusunda ilişkin ABD'ye sert mesajlar gönderdiğini duyurdu. Jinping, Biden’a Tayvan konusunun çok hassas olduğunu ileterek, bu konunun doğru ele alınmaması durumunda bu durumun Çin ile ABD arasındaki ilişkilere zarar vereceğini ilettiğini kaydetti. Şi Jinping ayrıca, Tayvan meselesinin ABD ile aralarındaki en önemli ve aynı zamanda en hassas olan konu olduğunun da altını çizdi.

1 saat 50 dakika süren görüşmede Şi Jinping, bazı ABD‘li isimlerin Tayvan'ın bağımsızlığını isteyen Tayvan’daki güçlere yanlış mesaj gönderdiğini ve bunun çok tehlikeli bir durum olduğunu Biden’a ilettiğini aktardı. Şi Jinping, Biden'ın ve yönetiminin Tayvan konusuna gereken önemi vereceklerini umduğunu da sözlerine ekledi. Şi Jinping, görüşmede Ukrayna’da barışın bir an önce sağlanması gerektiğini, ABD başta olmak üzere NATO’nun da Rusya ile diyalog kurarak Ukrayna krizindeki düğümü çözmeleri gerektiğini ifade ettiğini kaydetti.

Öte yandan Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden’ın Şi Jinping'e Tayvan konusunda ABD’nin tutumunun değişmediğini ve şu anda süren statükonun korunması taraftarı olduklarını, buna karşıt görüşlere destek olmayacaklarını ilettiği ifade edildi. Bunun yanı sıra Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Biden’a Tayvan boğazındaki statükonun korunması ve Tayvan’ın güvenliğinin sağlanması konusundaki desteği için teşekkür edildi.