ABD'den Çinli çip üreticisine yaptırım kararı

26 Eylül 2020

Financial Times'ın haberine göre, ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli çip üreticisi SMIC'ın ürünlerinin, askeri uygulamalarda kullanılacak olmaları sebebiyle, "kabul edilemez riskler" teşkil ettiği için yaptırım uygulama kararı aldı.

SMIC'dan yapılan açıklamada, firmanın Çin ordusu ile bir bağı olmadığı ve askeri ürünler üretmediği belirtildi.

SMIC'ın, ABD'nin Huawei yaptırımlarından olumsuz etkilendiği belirtilirken, alınan yeni yaptırım kararının ile çip üretim piyasası için de olumsuz etikleri olacağına dikkat çekildi.