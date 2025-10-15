ABD’den Çinli hava yollarına Rusya yasağı teklifi
Altı Çinli hava yolu şirketi, ABD’nin Çin merkezli hava yollarının Rus hava sahasını kullanmasını yasaklamayı öngören teklifine karşı çıktı. Air China, China Eastern ve China Southern gibi büyük şirketler, yasağın yolculuk sürelerini uzatacağını, maliyetleri artıracağını ve bilet fiyatlarını yükselteceğini savundu. ABD ise Rusya’nın hava sahasını kapatmasının rekabet eşitsizliği yarattığını belirtiyor. Çin, yasağın "dünyanın dört bir yanındaki yolcuları cezalandıracağını" ifade etti.
Air China, China Eastern ve China Southern dahil 6 Çinli hava yolu şirketi, ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından sunulan ve Çin merkezli hava yolu şirketlerinin ABD'ye gidiş ve dönüşlerde Rus hava sahasını kullanmalarını yasaklayan teklife itiraz etti.
China Eastern hava yolu şirketi, ABD Ulaştırma Bakanlığına sunduğu dilekçede, önerilen yasağın "kamu yararına zarar vereceğini" ve "hem Çin hem de ABD'den gelen yolcuları rahatsız edeceğini" savunarak, ek uçuş süresinin daha yüksek maliyetlere ve artan bilet fiyatlarına yol açacağını belirtti.
China Southern, bu durumun binlerce yolcuyu olumsuz etkileyeceği konusunda uyarıda bulunurken, Air China da yasağın Şükran Günü ve Noel sezonunda yürürlüğe girmesi halinde en az 4 bin 400 yolcunun etkilenmesini öngördüklerini bildirdi.
Çin Dışişleri'nden 'cezalandırma' mesajı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun ise konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu yasağın "dünyanın dört bir yanındaki yolcuları cezalandıracağını" ifade etti.
ABD Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın 2022'de hava sahasını ABD ve çok sayıda Avrupa ülkesine kapatmasının "uçuş güzergahlarında rekabet eşitsizliği" oluşturduğu bildirilmişti.
Çinli hava yolları şirketleri, Rus hava sahasını kullanarak daha kısa ve ekonomik rotalar izleyebilirken, ABD'li şirketlerin daha uzun ve maliyetli güzergahlara yönelmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, Çin merkezli hava yolu şirketlerinin de ABD'ye uçuş izinlerinin sınırlandırılması teklif edilmişti.