ABD’den Çinli hava yollarına Rusya yasağı teklifi

Air China, China Eastern ve China Southern dahil 6 Çinli hava yolu şirketi, ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından sunulan ve Çin merkezli hava yolu şirketlerinin ABD'ye gidiş ve dönüşlerde Rus hava sahasını kullanmalarını yasaklayan teklife itiraz etti.

China Eastern hava yolu şirketi, ABD Ulaştırma Bakanlığına sunduğu dilekçede, önerilen yasağın "kamu yararına zarar vereceğini" ve "hem Çin hem de ABD'den gelen yolcuları rahatsız edeceğini" savunarak, ek uçuş süresinin daha yüksek maliyetlere ve artan bilet fiyatlarına yol açacağını belirtti.

China Southern, bu durumun binlerce yolcuyu olumsuz etkileyeceği konusunda uyarıda bulunurken, Air China da yasağın Şükran Günü ve Noel sezonunda yürürlüğe girmesi halinde en az 4 bin 400 yolcunun etkilenmesini öngördüklerini bildirdi.

Çin Dışişleri'nden 'cezalandırma' mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun ise konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu yasağın "dünyanın dört bir yanındaki yolcuları cezalandıracağını" ifade etti.

ABD Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın 2022'de hava sahasını ABD ve çok sayıda Avrupa ülkesine kapatmasının "uçuş güzergahlarında rekabet eşitsizliği" oluşturduğu bildirilmişti.

Çinli hava yolları şirketleri, Rus hava sahasını kullanarak daha kısa ve ekonomik rotalar izleyebilirken, ABD'li şirketlerin daha uzun ve maliyetli güzergahlara yönelmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, Çin merkezli hava yolu şirketlerinin de ABD'ye uçuş izinlerinin sınırlandırılması teklif edilmişti.