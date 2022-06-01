ABD'den Çinli şirketlere 'yaptırım' incelemesi

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD menşei ürün ve teknolojileri ithal etmesi kısıtlanan Çinli şirketlerin, yaptırımları ihlal edip etmediğini tespit etmek için inceleme yürütüyor.

Raimondo, dün yaptığı açıklamada yönetimin "Çin'deki kötü oyuncularla ilgili" bilgi edinmeye çalıştığını ve bu şirketleri kara listeye ekleyeceğini belirterek, "Çok sayıda inceleme yürütüyoruz" dedi.

"Yaptırımları yakında gevşeteceğimizi öngörmüyorum" diyen Raimondo "Yaptırımlardan kaçmak için yeni şirketler kuruyorlar. Şu an çok agresif ve dikkatli çalışmalar yürütüyoruz," diye ekledi.

Ticaret bakanı, ihracat kısıtlamalarını ABD ile beraber hareket eden ülkelerin ticaret politikalarına da dahil etmek için müttefik devletlerle görüşmek istediğini de belirtti.

Bir önceki ABD başkanı Donald Trump döneminde kara liste uygulamasını yaygın biçimde kullanmış, Huawei dahil onlarca Çinli şirketin ABD ürünlerini alması yasaklanmıştı.

Trump döneminde başlatılan politikayı sürdüren Biden yönetimi ise, Kasım ayında milli güvenlik ve dışişleri politikalarıyla ilgili endişelerinden ötürü bir düzine şirketi listeye eklemiş, listedeki bazı şirketlerin Çin ordusunun kuantum bilgisayarı teknolojisi geliştirmesine yardım ettiğini belirtmişti.

ABD Aralık ayında Çin askeri tıp akademisi ve kuruma bağlı 11 araştırma enstitüsünü de listeye ekledi.

Raimondo, Apple'ın üretimi Çin dışına kaydırmayı değerlendirdiği yönünde son dönemde yayımlanan haberlere atıfta bulunarak "Bazıları on yıllardır Çin'de üretim yapan başka Amerikalı üreticilerden de aynı şeyi duydum" dedi.

ABD Ticaret Bakanlığı Şubat ayında 33 Çinli kurumu yeni bir listede toplamış, ABD'li şirketlerin bu kurumlara satış yapmadan önce ek prosedürlerden geçmesini zorunlu tutan düzenlemeler getirmişti.

Çin'in Washington elçiliği ABD'nin "geniş yorumlanabilecek ulusal güvenlik kavramına kullanarak devlet yetkilerini suistimal etmek ve Çinli işletmelerin faaliyetlerini her türlü şekilde kısıtlamaya ve bastırmaya" çalışmakla suçlamıştı.