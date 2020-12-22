ABD'den Çinli yetkililere yeni vize kısıtlamaları

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo vize kısıtlamasının dini ibadetlerini yerine getirenler, etnik azınlık gruplar ve muhaliflere baskı uygulanmasından sorumlu olan ya da buna katkı sağladığı düşünülen yetkilileri etkileyeceğini belirtti.

Pompeo yaptığı açıklamada, "Çin’in otoriter yöneticileri Çin halkının ifade, din ve barışçıl toplanma özgürlüklerini katı şekilde kısıtlıyor. ABD bu gibi insan hakları ihlallerinde bulunanların ülkemizde hoş karşılanmayacağını açıkça gösteriyor" dedi.