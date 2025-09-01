ABD'den çip devlerine darbe: Çin'deki muafiyetler iptal edildi

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Koreli teknoloji devleri Samsung Electronics ve SK Hynix’in Çin'deki üretim tesislerinde Amerikan menşeli çip üretim ekipmanlarını kullanmalarına izin veren muafiyetleri iptal etti.

Karar, Çin’in en büyük çip üretim üslerinden bazılarını doğrudan etkileyerek, küresel yarı iletken pazarında önemli dalgalanmalara yol açabilir.

2022 yılında verilen geçici muafiyetlerin sona ermesi, iki şirketin Çin'e ABD teknolojisi ihracatı için artık özel lisans başvurusu yapmalarını gerektiriyor.

ABD Federal Sicili’nde yayımlanan karara göre, Samsung ve SK Hynix'in muafiyetlerin sona ermesinden önce 120 günlük bir geçiş süresi bulunuyor.

Sadece mevcut üretime izin var

Yeni kısıtlamalar kapsamında firmalar, Çin’deki tesislerinde mevcut üretim hatlarını sürdürebilecek, ancak yeni teknoloji yatırımı yapamayacak.

Bu durum özellikle NAND flash ve DRAM gibi bellek yongalarının üretildiği Çin tesislerinin modernizasyon ve kapasite artırım planlarını durdurabilir.

Güney Koreli şirketler endişeli

Seul'deki sektör kaynaklarına göre, kısıtlamalar Çin’deki çip tesislerinin küresel inovasyon yarışında geride kalmasına neden olabilir. Ayrıca, lisans süreçlerindeki belirsizlik, ekipman tedariğinde gecikmelere ve üretim aksamalarına yol açabilir.

SK Hynix’ten yapılan açıklamada, şirketin iş kesintilerini en aza indirmek amacıyla hem Güney Kore hem de ABD hükümetleriyle yakın temas halinde olduğu belirtildi.

Güney Kore Ticaret Bakanlığı da benzer bir açıklamayla, küresel tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği için istikrarlı çip üretiminin önemine dikkat çekti.

Çin’de yerli üretim hamlesi hızlanabilir

Uzmanlar, Washington’un bu adımının jeopolitik gerilimlerin tırmandığı bir dönemde Pekin’in yarı iletkenlerde kendi kendine yeterlilik çabalarını daha da hızlandırabileceğini belirtiyor.

Çin, özellikle stratejik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda milyarlarca dolarlık teşvik programları yürütüyor.