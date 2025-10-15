ABD'den dikkat çeken proje: Askeri üslere nükleer reaktörler geliyor

ABD ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Amerikan Ordu Derneğinin (AUSA) yıllık toplantısında artan enerji ihtiyacı nedeniyle "Janus" programının başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, bu programla orduya "nükleer enerji gibi önemli sektörlerde yeni nesil kapasiteleri kapsamında daha güvenli enerji sağlanmasının" hedeflendiği ifade edildi.

2028'de hayata geçecek

"Ulusal Güvenlik için Gelişmiş Nükleer Reaktör Teknolojilerinin Kullanımı" başlıklı karar uyarınca enerji sağlayacak nükleer reaktörlerin 30 Eylül 2028'den itibaren üslere yerleştirilmesi bekleniyor.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Janus programı kapsamında askeri üslere yerleştirilecek "mikro reaktörlerle" elektrik üretimi planlanıyor.

Olumsuz hava koşulları, siber saldırılar, şebeke kesintileri ya da yetersizliği gibi durumlarda bu reaktörlerin silahlar ve ana üs operasyonları için enerji sağlaması hedefleniyor.