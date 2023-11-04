ABD'den Doğu Akdeniz'de uçak gemileriyle gövde gösterisi

Hamas'ın militanlarının 7 Ekim'de İsrail'e sızarak yerleşim yerlerine saldırmasının ardından İsrail bölgeye askeri harekat başlatmıştı.

7 Ekim'den bu yana Gazze savaş uçakları, gemiler ve tanklarla vurulurken, İsrail ordusunun sınırlı kara harekatı da devam ediyor.

Savaşın başladığı ilk günlerde ABD, USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunun Doğu Akdeniz'e yönlendirildiğini duyurmuştu. Peşi sıra USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin de bölgeye harekete geçtiği açıklamıştı.

ABD'nin yayınladığı görüntülerde iki uçak gemisinin Doğu Akdeniz'de buluşması ile onlara eşlik eden korvetler dikkat çekti.

Fotoğrafların Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın ABD'yi tehditkar tondaki konuşmasını yayınlamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Nasrallah, dünkü konuşmasında "Bizi tehdit ettiğiniz filolarınıza iyi hazırlandık" demişti.