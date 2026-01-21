ABD'den Dünya Kupası hamlesi: Taraftarlara vize önceliği
ABD yönetimi, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde yabancı taraftarların ülkeye girişini kolaylaştıracak bir adım attı. Donald Trump yönetimi, turnuva için bilet alan futbolseverlere vize randevularında öncelik tanınacağını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kapsamda FIFA Priority Appointment Schedule System uygulamasını devreye alırken, dünya genelindeki konsolosluklarda 500'den fazla ek personelin görevlendirileceğini açıkladı. Ancak kararla birlikte son dönemde sertleşen vize politikaları ve bazı ülkelere yönelik kısıtlamalar nedeniyle tartışmaları da beraberinde getirdi.
ABD'de Donald Trump yönetimi, 2026 FIFA Dünya Kupası için bilet alan yabancı taraftarların ülkeye girişini kolaylaştıracak bir düzenlemeye gitti.
Yapılan açıklamaya göre, turnuvaya katılacak futbolseverlere vize randevularında öncelik tanınacak. Genel göçmenlik kurallarının sıkılaştırıldığı bir dönemde alınan bu kararın, küresel ölçekte büyük ilgi gören organizasyonun sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini amaçladığı belirtildi.
500'den fazla ek personel görevlendirilecek
ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kapsamda bilet sahiplerinin daha hızlı mülakata girebilmesi için FIFA Priority Appointment Schedule System adlı uygulamayı devreye aldı.
Dünya Kupası sürecinde oluşması beklenen yoğunluğu karşılamak amacıyla, ABD konsolosluklarında görevlendirilmek üzere 500'den fazla ek personelin hazırlık yaptığı bildirildi.
Katı vize politikaları da gündemde
Öte yandan, söz konusu adım son dönemde uygulamaya konulan katı vize politikalarıyla çelişkili bir tablo ortaya koyuyor. Aralarında Brezilya, Haiti ve İran'ın da bulunduğu bazı ülkeler için vize işlemlerinin askıya alınmış olması, sınır güvenliği öncelikleri ile milyonlarca taraftarın katılımının beklendiği organizasyon arasında bir gerilime sebep oluyor.
Dışişleri yetkilileri ise vize bekleme sürelerinde ilerleme sağlandığını, ülkelerin büyük bölümünde ziyaretçi vizesi randevularının 60 gün içinde alınabildiğini ifade ediyor. Benzer hazırlıkların 2028 Los Angeles Olimpiyatları için de sürdüğü, bu kapsamda kurulan özel ekiplerin vize ve akreditasyon süreçlerini hızlandırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydediliyor.