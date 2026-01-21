ABD'den Dünya Kupası hamlesi: Taraftarlara vize önceliği

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2026 FIFA Dünya Kupası için bilet alan yabancı taraftarların ülkeye girişini kolaylaştıracak bir düzenlemeye gitti.

Yapılan açıklamaya göre, turnuvaya katılacak futbolseverlere vize randevularında öncelik tanınacak. Genel göçmenlik kurallarının sıkılaştırıldığı bir dönemde alınan bu kararın, küresel ölçekte büyük ilgi gören organizasyonun sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini amaçladığı belirtildi.

500'den fazla ek personel görevlendirilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kapsamda bilet sahiplerinin daha hızlı mülakata girebilmesi için FIFA Priority Appointment Schedule System adlı uygulamayı devreye aldı.

Dünya Kupası sürecinde oluşması beklenen yoğunluğu karşılamak amacıyla, ABD konsolosluklarında görevlendirilmek üzere 500'den fazla ek personelin hazırlık yaptığı bildirildi.

Katı vize politikaları da gündemde

Öte yandan, söz konusu adım son dönemde uygulamaya konulan katı vize politikalarıyla çelişkili bir tablo ortaya koyuyor. Aralarında Brezilya, Haiti ve İran'ın da bulunduğu bazı ülkeler için vize işlemlerinin askıya alınmış olması, sınır güvenliği öncelikleri ile milyonlarca taraftarın katılımının beklendiği organizasyon arasında bir gerilime sebep oluyor.

Dışişleri yetkilileri ise vize bekleme sürelerinde ilerleme sağlandığını, ülkelerin büyük bölümünde ziyaretçi vizesi randevularının 60 gün içinde alınabildiğini ifade ediyor. Benzer hazırlıkların 2028 Los Angeles Olimpiyatları için de sürdüğü, bu kapsamda kurulan özel ekiplerin vize ve akreditasyon süreçlerini hızlandırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydediliyor.