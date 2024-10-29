ABD'den Elon Musk'a "yasa dışı çekiliş" davası

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık yarışı öncesi işler karıştı. Musk, Trump'a destek olmak isterken şimdi yeni bir dava ile karşı karşıya.

Trump'in seçim işlerini yürüten komitenin, kişisel bilgiler ve ödül vaadi karşılığında ABD'lileri siyasi taahhüt konusunda kandırdığı iddia ediliyor.

Başkanlık seçimlerinden önce konuya ilişkin acil tedbir kararı alınmasını isteyen bölge savcısı, Musk'ı kafa karışıklığı yaratabilecek "belirsiz veya yanıltıcı ifadeler" kullanarak tüketiciyi koruma yasalarını da ihlal etmekle suçluyor.

Musk'tan seçmenlere 1 milyon dolar vaadi

Musk, Trump'ı destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanlardan 5 Kasım'a kadar her gün seçilecek bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurmuştu.

Bunun için seçmenlerin kişisel bilgileri alınarak, anayasayı desteklediklerini belirten bir taahhütname imzalatıldı.