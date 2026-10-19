ABD'den Fransa'daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı

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ABD'nin Paris Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ülkede 17 Ekim'deki gösterilerin şiddet eylemlerine dönüştüğü ve bazı şehirlerde Fransa Başbakanlığının talimatıyla sokağa çıkma yasağının uygulamaya konulduğu hatırlatıldı.

Fransız basınında valiliklerin yeni yasakları da devreye koyabileceğinin aktarıldığı açıklamada, ülkedeki ABD vatandaşları için bazı tavsiyelerde bulunuldu.

Açıklamada, ABD vatandaşlarından gösterilerin yapıldığı yerlerden uzak durmaları, metro ve toplu taşımada yaşanabilecek aksamalara karşı güncel durumu ve sokağa çıkma yasakları ile ilgili gelişmeleri takip etmeleri istendi.