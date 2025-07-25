ABD'den Fransa'ya Filistin tepkisi! 'Şiddetle reddediyoruz'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararına sert sözlerle karşı çıktı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Rubio, "Amerika Birleşik Devletleri, (Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron'un BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıma planını şiddetle reddediyor" ifadelerine yer verdi.

Rubio, kararın "Hamas'ın propagandasına hizmet ettiğini" öne sürerken, bu adımı "7 Ekim'de hayatını kaybedenlerin yüzüne atılmış bir tokat" olarak değerlendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı duyuruda, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve bu kararın eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmen açıklanacağını bildirmişti. X hesabından yaptığı paylaşımda Macron, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim" demişti.

Macron'dan Mahmud Abbas'a mektup

Macron ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a gönderdiği mektubunda öncelikli hedefin Gazze'deki çatışmaların sona ermesi ve sivillerin korunması olduğunu vurgulamıştı.

Fransa'nın, Suudi Arabistan ile birlikte 28-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan ve Filistin meselesine iki devletli çözüm perspektifiyle yaklaşılması beklenen “Uluslararası Filistin Konferansı”na eş başkanlık yapacağı da duyurulmuştu.