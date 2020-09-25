ABD'den Google'a antitröst incelemesi

25 Eylül 2020

Associated Press'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Adalet Bakanlığı Google'a antitröst ihlali sebebiyle kanuni işlem başlatacak.

Gelecek haftalarda açılması gereken davanın, Google'ın çevrim içi arama hakimiyetini ve reklam uygulamalarını kullanarak rekabeti zorlaştırması incelenecek. Bakanlık yetkililerinin savcıları konu ile ilgili bilgilendirdiği ve daha önce Google hakkında antitröst araştırması yapılması sebebiyle federal devletten destek beklediği de haberde ifade edildi.

Alamaba ve şirketin merkezinin bulunduğu Kaliforniya eyaletleri hariç tüm ABD eyaletleri Google hakkında ortak bir inceleme başlatırken, Kaliforniya eyaletinin temmuz ayında başlattığı ayrı bir antitröst incelemesi ise halen devam ediyor.