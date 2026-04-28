ABD'den Hamas açıklaması! 'Silahsızlanmada ilerleme var'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas'ın silahsızlanmasına yönelik sürece ilişkin "umut verici işaretler" bulunduğunu öne sürdü. Rubio, ABD'nin Gazze planının uygulanabilmesi için bu adımın kritik olduğunu vurguladı.

"Silahsızlanma şart"

Fox News'e konuşan Rubio, planın başarısının Hamas'ın silah bırakmasına bağlı olduğunu belirterek, "Bu gerçekleşmek zorunda. Bu projenin tamamı ancak Hamas silahsızlandırılırsa işe yarar. Bu gerçekleşene kadar her şey belirsizliğini koruyacak" dedi. Rubio ayrıca, "Geçen hafta sonu silahsızlanma konusunda anlaşmaya yaklaştığımıza dair umut verici işaretler geldi" ifadesini kullandı.

ABD'li bakan, Hamas'ın silah bırakmaması halinde Washington'un İsrail'in askeri adımlarına nasıl yaklaşacağına ilişkin soruyu yanıtlamadı. Ancak hedeflerinin, Hamas'ın silahsızlandırılması ve uluslararası destekli bir Filistin güvenlik gücünün Gazze'de kontrolü sağlaması olduğunu dile getirdi.

Hamas'tan itiraz

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım ise silahsızlanma talebinin müzakereleri zorlaştırdığını savundu. Kasım, "Silahsızlanma meselesini gündeme getirmekte ısrar etmek ve anlaşmanın ilk aşamasındaki yükümlülükleri üzerinden atmak, savaşın durdurulması anlaşmasının ruhuna ve ABD Başkanı Donald Trump'ın vizyonuna aykırıdır" dedi.

Kasım ayrıca, "Ateşkesin ikinci aşamasının ilerlemesindeki temel engel, İsrail'in uzlaşmaz tutumu ve tüm süreçleri silahsızlanma konusuna bağlamasıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail, Gazze'de en az 2 bin 400 ihlalde bulundu

Hamas, ateşkesin takibi için 2 Nisan'da Kahire'ye bir heyet gönderildiğini duyurmuştu. Filistinli yetkililere göre İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana Gazze'de en az 2 bin 400 ihlalde bulundu.

Açıklamalarda, ateşkes sürecinde düzenlenen saldırılarda 786 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 217 kişinin yaralandığı ve 761 kişinin cansız bedenine enkaz altında ulaşıldığı bildirildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında toplam can kaybının 72 bin 593'e, yaralı sayısının ise 172 bin 399'a yükseldiği ifade edildi.