ABD’den Hürmüz için yeni hamle: Uluslararası koalisyon planı

ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı’ndaki gerilime karşı yeni bir adım hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Washington, bölgedeki seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası bir koalisyon kurmayı hedefliyor.

Yeni koalisyon planı

Haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından büyükelçiliklere gönderilen iç yazışmaya dayanılarak, “Denizcilik Özgürlüğü Yapısı (MSC)” adı verilen yeni bir oluşumun planlandığı aktarıldı. Bu yapının; bilgi paylaşımı, diplomatik eşgüdüm ve yaptırımların uygulanmasına destek gibi başlıklarda faaliyet göstereceği ifade edildi.

Gönderilen yazıda, "Katılımınız, seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etme ve küresel ekonomiyi koruma konusundaki kolektif yeteneğimizi güçlendirecektir. Ortak kararlılık göstermek ve İran'ın boğazdan geçişi engellemesine anlamlı bedeller ödetmek için kolektif eylem şarttır" ifadelerine yer verildi.

Deniz güvenliği ve enerji vurgusu

Aynı yazışmada, söz konusu girişimin Orta Doğu’da çatışma sonrası döneme yönelik deniz güvenliği mimarisinin önemli bir ayağı olacağı belirtildi. "MFC, Orta Doğu için çatışma sonrası deniz güvenliği mimarisinin kurulmasında kritik bir ilk adımı oluşturmaktadır. Bu çerçeve, uzun vadeli enerji güvenliğini sağlamak, kritik denizcilik altyapısını korumak ve hayati deniz yollarında seyrüsefer haklarını ve özgürlüklerini sürdürmek için elzemdir. MFC, İngiltere ve Fransa'nın öncülük ettiği denizcilik planlama çalışmaları da dahil olmak üzere diğer denizcilik güvenlik görev güçlerini tamamlayıcı nitelikte olacaktır" denildiği aktarıldı.

Ülkelere “katılım” sorusu

Haberde ayrıca ABD diplomatlarına, temas kurdukları ülkelere “diplomatik ya da askeri ortaklık” konusunda istekli olup olmadıklarını sormaları talimatı verildiği kaydedildi. Girişimin, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütüleceği belirtildi.

Katılımın diplomasi, bilgi paylaşımı, yaptırım desteği, deniz gücü katkısı ya da farklı destek biçimlerinde olabileceği ifade edildi.

Operasyonel yapı ve koordinasyon

Planlanan yapının bir ayağının, ortak ülkeler ile denizcilik sektörü arasında diplomatik merkez işlevi göreceği belirtildi. Florida’daki CENTCOM karargahında konuşlanacak Pentagon biriminin ise deniz trafiğini anlık olarak koordine edeceği ve boğazdan geçen gemilerle doğrudan iletişim kuracağı aktarıldı.