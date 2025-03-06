ABD’den Husilere yaptırım kararı: 7 üst düzey üye hedefte

ABD, Yemen'de faaliyet gösteren İran destekli Husilerin yedi üst düzey mensubuna yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırımların, söz konusu kişilerin "silah kaçakçılığı ve silah tedariki anlaşmalarındaki rolleri" nedeniyle getirildiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Husilerin, "Rusya, Çin ve İran’daki tedarikçilerden silah temin ederek Kızıldeniz’in güvenliğini tehdit ettiği" vurgulandı. Bu çerçevede, Ensarullah olarak bilinen Husilerin üst düzey yetkililerine yönelik yaptırım kararı alındığı bildirildi. Ayrıca, Yemenli sivilleri Ukrayna'da Rus birlikleri için savaşmaya yönlendirdiği tespit edilen bir şirkete karşı da adımlar atılacağı ifade edildi.

"Yemen hükümetiyle iş birliği sürdürülecek"

Açıklamada, Husilerin bölgedeki etkisini sona erdirmek amacıyla Yemen hükümetiyle iş birliğinin sürdürüleceği belirtildi.

Öte yandan, ABD eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat 2021'de Husileri yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurmuştu. Bu kararın, Yemen’deki kötüleşen insani durum nedeniyle alındığı belirtilmişti. Ancak, mevcut ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, Husileri yeniden yabancı terör örgütleri listesine eklediklerini duyurdu.