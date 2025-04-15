ABD’den ilaç ve yarı iletken ithalatına yönelik ulusal güvenlik soruşturması

ABD Ticaret Bakanlığı, ithal ilaçlar ile yarı iletken ve üretim ekipmanlarının ulusal güvenliğe etkilerini incelemek üzere iki ayrı soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilaçlara yönelik soruşturma; bitmiş ilaçlar, aktif bileşenler, tıbbi karşı önlemler, temel başlangıç malzemeleri ve türev ürünleri kapsıyor. Yarı iletkenlere ilişkin soruşturma ise yarı iletken ürünler, üretim ekipmanları ve ilgili türevlerin ABD’nin ulusal güvenliği üzerindeki etkilerini analiz etmeyi amaçlıyor.

Her iki soruşturma kapsamında kamuoyundan görüş talep eden ABD yönetimi, söz konusu ürünlerin ithalatının yerli üretim kapasitesi, nitelikli iş gücü ve tedarik zinciri güvenliği üzerindeki olası etkilerine dair verilerin paylaşılmasını istedi.

Görüş bildirmek isteyen kişi ve kuruluşlara 21 günlük süre tanındı.